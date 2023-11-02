BIST 7.692
DOLAR 28,35
EURO 30,20
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beşiktaş'ın yaptırdığı okulu açtı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beşiktaş'ın yaptırdığı okulu açtı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesi Sugözü köyünde yaptırılan 4 derslikli ilkokulun açılışını yaptı.

Abone ol

 6 Şubat Depremi’nde binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’da, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından okul yaptırıldı. Besni ilçesi Sugözü köyünde depremde yıkılan ilkokulunun yerine yapılan 4 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

“Spor kulüplerimizden toplumsal konularda toplumun yanında olmasını istiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bakan olduğum günden beri ilkesel olarak açılış törenlerine katılmıyorum. Sadece ve sadece hayırseverlerin yaptıkları destekten dolayı hayırseverlerin yaptırdıkları açılışlara katılıyorum.

Buradan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ize talimatı, en kısa zamanda depremden önceki derslik sayısına, öğretmen sayısına ulaşmamızdı. Bu bizim aldığımız talimattı. Bizde bu yönde çalışıp çaba sarf ediyoruz. Bir sürü etkinlikler yaptık. Halk Eğitim Merkezleri üzerinden Hayat Boyu Öğrenme kursları açtık, psikososyal destek üniteleri oluşturduk.

Psikolojik destek birimleri oluşturduk. Öğrencilerimize kurslar organize ettik. Öğretmen arkadaşlara katkıda bulunmaya çalıştık. Burada evini kaybetmiş veya yeni gelen 11 binin üzerindeki öğretmenimize konteyner ihtiyacını giderdik.

Bizim depremden önceki derslik sayımız, 6 bin 248 iken, önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlarken, planladıklarımızda biterse 6 bin 804 derslikle eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Deprem öncekinden daha iyi koşulları sağlamış olacağız. Allah bize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Spor kulüpleri Türkiye’de dünyadakinden farklı bir pozisyondadır. Başka ülkelerde ticari amaçla kurulmuş, ticari şirket statüsündeler.

Bizim spor kulüplerimizin büyük çoğunluğu kamu yararına dernek statüsündedir. Dolayısıyla spor kulüplerimizden beklediğimiz şey, bu tür toplumsal durumlarda toplumumuzun yanında olması, birlik ve beraberlik örneği göstermelerini istiyoruz. Bu yönüyle Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Diğer spor kulüplerimizin de toplumsal seferberlik çabamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anlaşma tamam! Kasım'dan itibaren işçiye 2 bin 500 lira ek ödeme yapılacak
Anlaşma tamam! Kasım'dan itibaren işçiye 2 bin 500 lira ek ödeme yapılacak
Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman başlayacak?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman başlayacak?
İyi Parti'de şok istifa! Görüş ayrılığı dedi Nebi Hatipoğlu partiden ayrıldı
İyi Parti'de şok istifa! Görüş ayrılığı dedi Nebi Hatipoğlu partiden ayrıldı
Uzmanlar açıkladı, kuru üzüm aç karnına yendiğinde vücudu yeniliyor
Uzmanlar açıkladı, kuru üzüm aç karnına yendiğinde vücudu yeniliyor
Manisa'da 4 gündür kayıp olarak aranan gencin akıbeti belli oldu
Manisa'da 4 gündür kayıp olarak aranan gencin akıbeti belli oldu
TTF Ankara Tenis Merkezi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak
TTF Ankara Tenis Merkezi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak
Azerbaycan Hocalı Katliamı'nın faillerinden birini yakaladı!
Azerbaycan Hocalı Katliamı'nın faillerinden birini yakaladı!
Formula 1 heyecanı bu sene Brezilya'ya taşınıyor
Formula 1 heyecanı bu sene Brezilya'ya taşınıyor
Günlük kiralık evlerde yeni dönem başladı, artık izin gerekecek
Günlük kiralık evlerde yeni dönem başladı, artık izin gerekecek
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! Flaş 'aidat' kararı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Flaş 'aidat' kararı