Anlaşma tamam! Kasım'dan itibaren işçiye 2 bin 500 lira ek ödeme yapılacak

Atakum Belediyesi tarafından işçilere Kasım ayından geçerli olmak üzere 2 bin 500 TL ek ödeme yapılacak.

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Samsun’un Atakum Belediyesi’nde işçi ücretlerine 2 bin 500 TL zam yapıldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Belediye ile Genel İş Sendikası arasında, artan enflasyonlar karşısında işçilerin ücretlerini iyileştirmek için ek protokol imzalandı.

Başkan Deveci ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Mutlu Karabacak’ın imzaladığı protokol kapsamında; kadrolu işçiler ile Atakum Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işçilerine net 2 bin 500 ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Zamlı ücretler Kasım ayından itibaren ödenmeye başlayacak.