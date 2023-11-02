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Pakistan'da genel seçimin ne zaman yapılacağı belli oldu

Pakistan'da genel seçimin ne zaman yapılacağı belli oldu

Pakistan Seçim Komisyonu, genel seçimlerin 11 Şubat 2024'te yapılacağını açıkladı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Seçim Komisyonu, Anayasa Mahkemesine, genel seçimlerin 11 Şubat 2024'te yapılacağını iletti.

Pakistan Seçim Komisyonu, daha önce yaptığı açıklamalarda, genel seçimlerin 2024'te ocak ayının son haftası yapılacağını duyurmuş ancak kesin bir tarih belirtmemişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

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