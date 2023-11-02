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İsrail adına büyük kayıp! Hamas, Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü

İsrail adına büyük kayıp! Hamas, Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü

Gazze'ye 27 gündür art arda ağır saldırılarda bulunan İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında büyük bir kayıp verdi. Hamas, 188. Zırhlı Tugay'ın 53. Taburu komutanı Yarbay Salman Habaka'yı çatışmalar sırasında vurarak öldürdü.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 27 gündür bomba yağdırırken bugün savaş hattında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında üst düzey bir subayın öldüğünü duyurdu. 188. Zırhlı Tugay'ın 53. Taburu komutanı Yarbay Salman Habaka (33), Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas savaşçılarıyla yaşanan çatışmada öldürüldü.

Çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, 31 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

Habaka, savaşın başından bu yana İsrail ordusunun kaybettiği en üst rütbeli asker oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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