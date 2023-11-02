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Gonca Vuslateri, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı: Atatürk benim içimde yaşıyor

Gonca Vuslateri, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı: Atatürk benim içimde yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda anne olacağını açıklayan Gonca Vuslateri, bebeğinin ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.

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Şimdilerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Sedef Atılbay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, henüz iki haftalıkken hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı.

Ünlü oyuncu, fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkat çekti. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım." notunu düştü.

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