İsrail'den sivilleri bile bile vurduk itirafı! Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü sayısı 1000'i geçti! Türk hastanesi vuruldu

İSRAİL'in Gazze'de sivil katliamı sürüyor. İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez bombalamıştı. Kampta ölen ve kayıpların sayısının 1000'i geçtiği açıklanırken, İsrail sivilleri bile bile vurduğunu açık açık itiraf etti. İsrail, geçtiğimiz günlerde vurduğu Türkiye Hastanesi'nin çevresini yine ağır bombardımana tuttu. İşte Gazze'de son yaşananlar...

Abone ol

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını günlerdir yoğunlaştırarak sürdürüyor. İsrail güçleri, dün Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na ikinci kez saldırı düzenlemişti. Son saldırıyla birlikte mülteci kampındaki ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'i bulduğu aktarıldı. İsrail gece boyu saldırılarını sürdürdü. İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

CNN canlı yayınında korkunç itiraf

İsrail ordusu ise saldırıyla “kamptaki tünel kompleksini hedef aldıklarını” iddia ederken, CNN televizyonunda sunucu Wolf Blitzer’a röportaj veren İsrail ordusu sözcülerinden Richard Hecht, “Kampta masum insanların, kadın ve çocukların, mültecilerin olduğunu bilerek mi bombaladınız” sorusuna “Bu savaşın trajedisi, günlerdir onlara güneye gitmelerini söylemiştik” yanıtını verdi.

Çocuklar yaralı çocukları taşıyor

İlk saldırının ardından Amerikan CNN’e telefonla bağlanan kamp sakini Mohammad Al Aswad, “Çocuklar, yaralı çocukları taşıyor, koşuşturuyorlar. Cesetler molozların üzerinde öylece duruyordu, birçoğu tanınmaz haldeydi” dedi. Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar’dan (MSF) hemşire Mohammed Hawajreh, hastanelere Cibaliya’dan “ağır yanıkları olan çocukların” geldiğini söyledi. Hawajreh, “Çocukların aileleri yanlarında değildi. Pek çoğu ağlayarak anne babasını soruyordu. Hastane dolu olduğu için yer bulmak kolay değildi” diye konuştu.

09:16 İsrail, çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ordunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'e yükseldi.

05:00 Mülteci Kampın'nda kayıp sayısı 1000'i geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

02:00 BM: Savaş suçu sayılabilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.