Kitapseverler İzmir Kitap Fuarı'nda buluşuyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İZKİTAP-2. İzmir Kitap Fuarı; imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle devam ediyor. 5 Kasım’a kadar ve 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan İZKİTAP’ı, her gün her yaş grubundan binlerce İzmirli ziyaret ediyor.

Abone ol

İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, bir haftada genci, öğrencisi yetişkini on binlerce İzmirliyi ağırladı. İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuara gelen kitapseverler, sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buluyor. İzmirliler, gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını alırken, çocuklar ve gençler de ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösteriyor. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri de büyük ilgi görüyor. Çok sayıda yazar, imza günleri ile okurlarıyla buluşuyor.

Şermin Yaşar söyleşisi büyük ilgi gördü

Yeni nesil edebiyatın güçlü kalemlerinden Şermin Yaşar da, İzmir Kitap Fuarındaki söyleşisiyle okurlarıyla bir araya geldi. Çocuklar ile büyükler arasında köprü kuran eserleriyle tanınan, 2021 yılında Deli Tarla kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanına layık görülen Şermin Yaşar’ın İZKİTAP’taki söyleşisi, özellikle ebeveynler ve çocuklardan yoğun ilgi gördü. Yazarın imza etkinliğinde de uzun bir kuyruk oluştu. Şermin Yaşar, söyleşisini takip eden çocuklara seslenerek, “Çocuk kalın, tüm çocuklar çocukluğunu doyasıya yaşamalı, kitaplarımda bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum” dedi.

Çocukluğun çok kıymetli bir dönem olduğunu vurgulayan Yaşar, “Benim çocuk kitaplarımı yetişkinlerin, özellikle de anne babaların okuduğunu biliyorum. Kendileri okumuyorsa çocuklar, mutlaka altını çizdikleri yerleri götürüp okuyorlar anne babalarına. Genellikle çocuk tarafını tutan, yetişkinleri de çocuk dünyasına çekmeye çalışan bir dili var kitaplarımın. Yetişkinler ve çocuklar arasında kelimelerden bir köprü kurmayı seviyorum” diye konuştu.

Ege otları konuşuldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk ile Arkeolog ve Gıda Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Uhri, İZKİTAP’ta Ege otlarını konuştu.

İki akademisyenin birlikte gerçekleştirdikleri söyleşide, Betül Öztürk’ün yaklaşık 2,5 yıldır devam eden çalışmanın sonucunda yazdığı “Ege Otları” adlı kitap ve kitabın yazım yolculuğu, Ahmet Uhri'nin kitaba katkıları anlatıldı. İzleyicilerden yoğun ilgi gören söyleşide; Ege Bölgesi ve yakın adalarda bulunan endemik bitkiler, otlar, bu otlardan yapılan yemekler ve bu otların kültüre olan etkileri anlatıldı. Betül Öztürk, “Son 10 yıldır; gastronomi, kimya ve mutfak kültürü alanında ürün geliştirme çalışmaları yapıyorum. Aynı zamanda Ahmet Uhri gibi ortaklarla beraber mutfak tarihini yansıtacak eserler yaratıyoruz. Ben İzmirliyim, ailem de tarım ve hayvancılığa devam ediyor. Çocukluğumdan beri otlara aşinayım. Anneannemle birlikte bahçemizden yemeklik ot toplardık. Balkonumda dahi hala bu otları yetiştirmeye çalışıyorum. Hazırladığımız bu kitap, hem otların kültürünün, geleneksel yemeklere olan etkisinin hem de annelerimizin tariflerinin yer aldığı bir kitap olarak yayımlandı. Bu kitabı, İzmir Kitap Fuarı’nda tanıtmak da bir İzmirli olarak ayrı bir mutluluk kaynağı oldu benim için” şeklinde konuştu.

Bağımsız kitapçıların sorunları konuşuldu

İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımsız Kitapçılar” konulu söyleşide Yerdeniz Kitapçısı Ortağı Nuray Önoğlu, Hermes Sahaf Kurucusu Ümit Nar ve Antik Sahaf Kurucusu İsmail Kün konuşmacı olarak yer aldı. Günümüzde yaşanan; ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerin bağımsız kitapevleri üzerindeki etkilerinin konuşulduğu söyleşide, sadece ticari kaygılarla yapılan kitapçılığın, kültürel bir çoraklaşma tehdidini de beraberinde getirdiği vurgulandı.

Yaşanan tüm sorunlara rağmen bağımsız kitapçılığın geleceğinin iyi olacağına inandığını söyleyen Nuray Önoğlu, “Okurla birebir ilişki kurmak, onlara seçimleri konusunda rehberlik etme becerisine sahip olmak yeri doldurulacak şeyler değil. Türkiye'de de Avrupa ve Amerika'da başlayan ‘Uzman Kitapevi’ eğilimine benzeyen; tarih, çocuk, yemek gibi konularda uzmanlaşan kitapçılar açılabilir. Eğer yerel yöneticiler, bağımsız kitapevlerine bu tür tematik kitapevleri için alanlar açıp bir takım destekler temin ederse hem kültür hayatını hem de bağımsız kitapçılığı desteklemiş olurlar” dedi.

Teknolojinin hızına yetişemiyoruz

E-kitap, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin her geçen gün daha da arttığını ve teknolojinin hızına yetişemediklerini söyleyen Ümit Nar, bağımsız kitapçı ve sahafların okurlarını iyi kitap ve iyi çeviriler ile buluşturmak için çalıştığını anlattı. Nar, “Zincir yayınevlerinin sizin bir daha gelmenize ihtiyacı yok; ama bağımsız kitapçıların müdavimlere ihtiyacı var” diye konuştu.

Söyleşide sektördeki haksız rekabet ortamından, nitelikli ara eleman eksikliğinden ve akademik yayıncılığın durumundan söz eden İsmail Kün de, “Sahaflık, hafıza tazeleme işidir ve sahaflığın temelini, eskiyi korumak oluşturur. Bizim gibi belleksiz toplumlarda bu çok kıymetli bir iş. Şuan bizi çok sevenlere, yaptığımız işin bulunduğumuz yerleşim yerleri için ne kadar anlamlı olduğuna bilenlere ve gelecekte okuma aşkını e-mağazaların belirlemesine izin vermeyecek olan küçük bir kitleye kitap satıyoruz. İnsanları kitapevlerine daha çok getirmeliyiz. Pandemi dönemine kadar biz kitapevimizde etkinlikler yapardık. Kitapevlerini cazibe merkezleri olarak kullanmalıyız” dedi.

Fuara ulaşım için düzenleme

Fuar boyunca 700’ün üzerinde imza etkinliği, 86 söyleşi ve birçok farklı etkinlik düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için de İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında, Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan Fuar İzmir’e düzenli seferler yapılıyor. Kültürpark Lozan Kapısından da belirli zaman aralıkları ile kalkan ücretsiz servislerle de Fuar İzmir’e ulaşılabiliyor. Okullardan da öğrencilerin İZKİTAP’a kolay ulaşımı için servisler kaldırılıyor.