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Sinop’ta defineciler suçüstü yakalandı!

Sinop’ta defineciler suçüstü yakalandı!

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları aletlerle birlikte yakalandı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları 72 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile 6 metre derinlikte kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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