Atatürk Üniversitesi'nden, Times Higher Education’da 6 alanda başarı!

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi, Times Higher Education'ın en iyi üniversiteler sıralamasında 6 alanda sıralamaya girdi.

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İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education (THE), dünya genelindeki üniversitelerin performansını değerlendirmek, karşılaştırmak ve sıralamak amacıyla yıllık olarak dünya üniversite sıralamalarını yayınlıyor.

Yükseköğrenim kurumlarının akademik mükemmeliyet, araştırma etkinlikleri, öğrenci-fakülte oranları, uluslararası iş birliği ve endüstri ile olan bağlantıları gibi bir dizi kritere dayalı olarak sıralamalar yapan THE, 2024 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını da alan bazında açıkladı.

Buna göre Atatürk Üniversitesi söz konusu 6 sıralamada; Yaşam Bilimleri alanı dünya sıralamasında 601-800 bandında sıralamaya girdi. Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında üçüncü olan Atatürk Üniversitesi, devlet + özel üniversiteler sıralamasında ise yine üçüncü sırayı alarak önemli bir başarı elde etti.

Sağlık Bilimleri alanında dünyada 601-800 bandına girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında üçüncü, devlet + özel üniversiteler sıralamasında ise dördüncü oldu.

Eğitim alanında dünyada 601+ bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında on birinci, devlet + özel üniversiteler sıralamasında ise on ikinci sırada yer aldı.

Sosyal Bilimler alanında dünyada 801+ bandında kendine yer bulan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında yedinci, devlet + özel üniversiteler sıralamasında on ikinci oldu.

Fen Bilimleri alanında dünyada 801-1000 bandında yer alarak Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında on birinci olan Atatürk Üniversitesi, devlet + özel üniversiteler sıralamasında on üçüncü sırada yer aldı.

Mühendislik alanında dünyada 801-1000 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında on ikinci, devlet + özel üniversiteler sıralamasında ise on dokuzuncu oldu.

“Çalışmalarımız ve emeklerimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alan bazında açıklanan 2024 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında; Yaşam Bilimleri, Sağlık Bilimler, Eğitim, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında elde edilen başarıların, Atatürk Üniversitesinin uluslararası düzeydeki tanınırlığını ve yüksek eğitim standartlarını gösterdiğini söyledi.

Kaliteli eğitim, Ar-Ge faaliyetleri, topluma hizmet ve uluslararası iş birliklerinin dünya üniversitesi olma yolunda Atatürk Üniversitesine önemli kazançlar sağladığını belirten Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Yükseköğretim alanında ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan üniversitemizin, uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarımız ve emeklerimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Dünya çapında tanınan bir üniversite olarak, açıklanan her listede üst sıralarda yer almamız, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu başarılarda emeği geçen büyük Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.