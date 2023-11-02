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Kırıkkale'de 21 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de 21 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda, 21 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

21 litre el yapımı kaçak içki ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahsın ikametine operasyon düzenleyen polis, 21 litre el yapımı kaçak içki ele geçirdi. Olayda, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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