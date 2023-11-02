Samsun’da kullanılmayan ve terkedilmiş binalar yıkılmaya başlandı

Samsun’da tehlike oluşturan metruk binalar ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkılıyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde de yasal süreci tamamlanan metruk bir binayı yıkarak güvenlik riskini ortadan kaldırdı.

Gaziosmanpaşa Sokak'da yıkım başladı

Samsun Valiliği koordinesinde, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen metruk binaların yıkımlarıyla, mahalleler daha güvenli hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak’ta bulunan ve risk oluşturan metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerekli güvenlik önlemini almasıyla başladı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görevli Şube Müdürü Dolunay Genç, “Metruk binalarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılında 81 ilin Valiliğine göndermiş olduğu bir genelge bulunmaktadır. Bu genelge ile kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi özellikle de madde kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Biz de bu doğrultuda Samsun Valiliği ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi gereği tespit edilen tüm metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.