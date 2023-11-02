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İzmir'de bir kadın, adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı!

İzmir'de bir kadın, adliye önünde eşi tarafından bıçaklandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kadın, adliye binası önünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K (23) ile boşanma aşamasındaki eşi A.K (27) arasında tartışma çıktı.

A.K'nın yanındaki bıçakla saldırdığı N.K, göğsünden yaralandı.

Adliye binası içine kaçarak yere yığılan N.K, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K, gözaltına alındı.

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