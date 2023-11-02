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Kötü kokuyu takip etti! Karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kötü kokuyu takip etti! Karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

 Büyükçekmece'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi, yatak odasındaki baza içinde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Kendisinden yaklaşık 3 haftadır haber alınamayan F.A'nın (39) oturduğu eve giren bir yakını, içeride ağır bir koku olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenerek kokunun geldiği yatak odasına yönelen kişi, buradaki bazayı açtığında içinde bir ceset gördü.

Bu kişinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Cesedin F.A'ya ait olduğunu belirleyen ekipler evde inceleme yaptı.

Uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu belirlenen evde kovan ve mermiler bulundu.

F.A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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