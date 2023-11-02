Dilan Polat gözaltındayken onun hesabından paylaşım yapan firari avukatı yakalandı! Akşener'e ne demişti?

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla haklarında MASAK tarafından ön rapor hazırlanan Dilan ve Engin Polat çifti önceki gece düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat gözaltındayken dün akşam sosyal medya hesabından atılan tweet tartışma yarattı. Polat adına, İYİ Parti lideri Meral Akşener hedef alındı. O paylaşımı yapan ismin Polat çiftinin firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu tespit edildi. Çetinkaya gözaltına alındı.

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'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak', 'kara para aklamak' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Dilan Polat eşi Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu gözaltına alındı.

Gözaltındayken hesabından olay paylaşım

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenirken 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Dün akşam Dilan Polat gözaltındayken sosyal medya hesabından tweet atılması büyük yankı uyandırdı. Polat'ın hesabından; 'Adalet herkese ve her yerde, ama çifte standart serde, Sevgili ülkemin sevimli aydınları!' ifadeleri paylaşıldı.

Ardından da partisinin TBMM grup toplantısında "Bir yanda her biri Dilan Polat tipine dönmüş çocuklarımız, bir yandan ise karnı guruldayan, yurtta yemeklerin içinden solucan çıkan çocuklar. Allah’ım; çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et” diyen Meral Akşener hedef alındı.

Dilan Polat adına Akşener'e salvo

Dilan Polat'ın X hesabından, "Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız." paylaşımı yapıldı.

Firari avukat gözaltına alındı

Bu paylaşımı kimin yaptığı merak edildi. Bugün TV8'de yayınlanan 2.Sayfa'da yer alan açıklamalara göre bu paylaşımın avukatları tarafından yapıldığı iddia edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı.