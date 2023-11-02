Evinden hiç para çıkmayan Dilan Polat'tan garip istek! 'Cildim çok önemli' deyip...

Görgüsüzce paylaşımları sonrası tüm Türkiye'nin radarına giren Dilan Polat-Engin Polat çifti kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçiren Dilan Polat'ın isteği polisleri bile şaşkına çevirdi. Paralarıyla görgüsüzlük yapan Dilan-Engin Polat çiftinin evlerinden hiç para çıkmaması da dikkat çekti.