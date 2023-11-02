Evinden hiç para çıkmayan Dilan Polat'tan garip istek! 'Cildim çok önemli' deyip...
Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ile birlikte 17 kişinin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. Dilan Polat'ın gözaltında polislerden istediği şey şaşkınlık yaratırken, paralarıyla görgüsüzce gösteri yapan Polat çiftinin evlerinden hiç para çıkmaması dikkat çekti.
Görgüsüzce paylaşımları sonrası tüm Türkiye'nin radarına giren Dilan Polat-Engin Polat çifti kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde geçiren Dilan Polat'ın isteği polisleri bile şaşkına çevirdi. Paralarıyla görgüsüzlük yapan Dilan-Engin Polat çiftinin evlerinden hiç para çıkmaması da dikkat çekti.
Gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. Şüpheliler dün gece yarısı tekrar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Dilan Polat'ın isteği polisleri şaşırttı
Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.
Dilan Polat, “Benim cildim çok önemli. Burada cildim bozulur. Cildim için kullandığım vitaminlerimi istiyorum” dedi.