Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Karabük’te iş yerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile ilgili faaliyetleri olduğunu tespit ettiği K.Ö. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ağırlığı 856 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.