Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ekim ile biten haftada 435 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ekim ile biten haftada 435 milyon dolar artarak 126 milyar 560 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 155 milyon dolar azalarak 82 milyar 567 milyon dolardan 82 milyar 412 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 90 milyon dolar artarak 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara yükseldi.