BIST 7.629
DOLAR 28,35
EURO 30,29
ALTIN 1.813,23
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederek üst tura çıktı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Sivasspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederek üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Hakan Arslan’ın verdiği pasa ceza sahası içinde gelişine vuran Rey Manaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-0


35. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Njie, topu Manaj’a aktardı. Manaj ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kaleci Beycan Kaya’nın solundan ağlarla buluşturdu. 2-0


42. dakikada ceza sahası dışından Njie'nin vuruşunda kaleci Beycan'dan seken topu takip eden Rey Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


87. dakika Eren Kaya pasını sol kanatta bulunan Muhammed Sinan Kaya’ya aktardı. Topla birlikte ceza sahası içine hareketlenen Sinan, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

Hakemler

Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci
Sivasspor: Erhan Erentürk, Samba Camara (Mehmet Albayrak dk. 62), Poungouras, Ziya Erdal, Murat Paluli, Abdulkadir Parmak, Abdul Kader Keıta (Eren Kaya dk. 62), Hakan Arslan (Kvet dk. 68), Ahmed Musa, Rey Manaj (Muhammed Kaya dk .62), Clinton Njie (Barrow dk. 68)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Gerson Rodrigues, Burak Kapacak, Samuel Saiz, Muhammed Dursun
Teknik Direktör: Servet Çetin
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Halil Emre Yiğit, Baran Topaloğlu, Murat Ulusoy (Sercan Uslu dk. 62), Ahmet Can Özer (Caner Solmaz dk. 75), Ufuk Ayaydın, Ömercan Öndaş, Niyazi Çolak, Mehmet Aytemiz (Ramazan Özkabak dk. 46), Bedirhan Kolkoparan (Batuhan Kurt dk. 80), Kerim Acaralioğlu (Gökhan Günel dk. 46 )
Yedekler: Görkem Mehmet Tugan, Rüzgar Esen Bostan, Bartu Albay, Sercan Uslu, Ercan Gümüşkaya, Burak Can Ustabaş
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Goller: Manaj (dk. 6, 35 ve 42) Muhammed Sinan Kaya (dk. 87)
Sarı kartlar: Murat Ulusoy (Artvin Hopaspor), Manaj, Poungouras (Sivasspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması
Antalya açıklarında hortum gerçekleşti
Antalya açıklarında hortum gerçekleşti
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10,9 trilyon lira oldu!
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10,9 trilyon lira oldu!
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı
Silah satma bahanesiyle buluşup 30 bin lira gasp ettiler!
Silah satma bahanesiyle buluşup 30 bin lira gasp ettiler!
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İsrail'den sivilleri bile bile vurduk itirafı! Cibaliye'den sonra iki mülteci kampı daha vuruldu!
İsrail'den sivilleri bile bile vurduk itirafı! Cibaliye'den sonra iki mülteci kampı daha vuruldu!
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
İstanbul'da Maraton ve Spor Fuarı başladı
İstanbul'da Maraton ve Spor Fuarı başladı
Kitapseverler İzmir Kitap Fuarı'nda buluşuyor!
Kitapseverler İzmir Kitap Fuarı'nda buluşuyor!