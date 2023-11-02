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Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi

Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşının tuvaletinde yerde hareketsiz yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Ilıca-Kumköy turizm merkezindeki Kumköy Center isimli çarşıya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, tuvalette hareketsiz şekilde yatan Oğuz Erçin'i (48) yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Erçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erçin’in cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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