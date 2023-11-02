BIST 7.629
DOLAR 28,35
EURO 30,29
ALTIN 1.813,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Huzurevine geçme hazırlığındaki yaşlı kişi kanlar içerisinde ölü bulundu

Huzurevine geçme hazırlığındaki yaşlı kişi kanlar içerisinde ölü bulundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan ve huzurevine yatırılması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar'ın (85) evine geldi.

Müdürlük yetkilileri, açık daire kapısından içeri girdiklerinde Yaşar'ı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Yaşar'ın cesedinin yanında av tüfeği bulundu.

Ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek
Foto Galeri Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve tarım arazilerini ateşe verdi
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve tarım arazilerini ateşe verdi
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever
Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever
Iğdır’da yerli ve milli arpa çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı
Iğdır’da yerli ve milli arpa çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Aydın'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Aydın'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Putin resmen imzaladı dünyayı korkutan gelişme
Putin resmen imzaladı dünyayı korkutan gelişme
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması