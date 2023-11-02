BIST 7.629
DOLAR 28,35
EURO 30,29
ALTIN 1.813,23
HABER /  DÜNYA

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve tarım arazilerini ateşe verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve tarım arazilerini ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'ta Filistinlilere ait ev ile araçlara saldırdığı ve tarım arazilerini ateşe verdiği belirtildi.

Abone ol

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinin batısındaki Cit kasabasına baskın düzenledi.

Filistinlilere ait ev ve araçlara saldıran yerleşimciler, tarım arazilerini de ateşe verdi.

İsrail askerlerinin ve polisinin, olay yerinde olduğunu ancak Yahudilerin saldırılarına engel olmadığını ifade eden tanıklar, yolun Filistinlilere ait araçların geçişine kapatıldığını kaydetti.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Einav yakınlarında hareket halindeki araca ateş açıldığı, aracın devrildiği ve bir İsrail askerinin öldüğü belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever
Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever
Iğdır’da yerli ve milli arpa çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı
Iğdır’da yerli ve milli arpa çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Akıllara durgunluk veren olay! Otomobilini sattı, yedek anahtarla...
Aydın'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Aydın'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti
Putin resmen imzaladı dünyayı korkutan gelişme
Putin resmen imzaladı dünyayı korkutan gelişme
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Almanya’da Türklere Mavi Kart’ın yolu açıldı, oturum izni verilecek
Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası maçı bitti, Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Antalya'da tuvalette hareketsiz bulunan adam yaşamını yitirdi
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz oldu
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması
Avustralya Başbakanı Albanese'den Gazze açıklaması
Antalya açıklarında hortum gerçekleşti
Antalya açıklarında hortum gerçekleşti