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Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever

Metin Akpınar'ın kızından babasına zeytin dalı! Babacağım bu Duygu seni sever

Yeşilçam ve Türk tiyatrosunun usta ismi Metin Akpınar'ın yılar sonra ortaya çıkan evlilik dışı ilişkiden doğma kızlarından, medya yoluyla kavga ettikleri babalarına zeytin dalı! Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından babasının 83. yaşını öle bir kutladı ki okuyanın ağzı açık kaldı.

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Evlilik dışı ilişkiden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında iki çocuğu olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, “Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

Metin Akpınar’ın açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı katıldıkları canlı yayınlarda babalarını adeta topa tutmuş ve mahkemeyi kazansalar da Akpınar soyadını almayacaklarını söylemişlerdi. 

Duygu Nebioğlu, bugün 83’üncü yaşına giren Akpınar ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Duygu Nebioğlu, “Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu’yu, sever seni görmeyi” ifadelerini kullandı.

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