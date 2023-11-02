Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi
Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat'a ait araçların yediemine çekildiği ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, el konulan araçların bugün Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Yerleşkesi'nin önüne getirileceğini aktardı. Öyle de oldu. Polat ailesinin el konulan 24 aracından 13 tanesi Emniyet'in bahçesinde basına gösterildi.
Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti önceki gece gerçekleşen bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan 17 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de yer aldığı ortaya çıktı.
Zehra Yılmaz serbest bırakıldı, Polat ailesinin avukatı gözaltına alındı
Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan ismin, Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Polat Ailesi'ne dair yeni gelişmeler yaşanıyor.