TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: Hesap verecekler!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyaretinde Gazze'de katliama imza atan İsrail'e ve onun destekçilerine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir." dedi.

Abone ol

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, içinde bulunan üniversitenin kuruluş günlerini, hatta kuruluşundan önceki günlerini hatırlayan birisi olarak 20 yılda ne kadar büyük mesafe alındığını ne kadar verimli sonuç elde edildiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, üniversitenin 20’nci yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini ve bunun da ayrıca bir anlamlı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, cumhuriyetin ikinci asrında her alanda daha güçlü, dünyanın dört bir tarafındaki dostlarıyla, kardeşleriyle daha hakkaniyetli, daha adil bir dünya kurmak için mücadele edebilmesi için dua ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Burada okuyan kardeşlerimizin, evlatlarımızın ve Bosna Hersekli dostlarımızın da Türkiye'nin bu tarihsel yürüyüşünde yol arkadaşlarımız olduğunuzu bir kez daha ifade etmek isterim.” diye konuştu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin “bir başarı öyküsü” olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Ümit ederim ki nice 20 yıllar Bosna Hersek halkına, Balkan coğrafyasındaki gençlere ve dünyaya başarılı bir şekilde hizmet ederek sayılı üniversitelerden birisi olması mümkün olur.” dedi.

“Bosna'nın toprak bütünlüğünün temin edilmesi Türkiye’nin temel önceliklerinden birisidir”

Türkiye ile Bosna Hersek arasında tarihi dostluğun bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin her alanda ve her zaman Bosna Hersek’in yanında olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in bu coğrafyada varoluş mücadelesini ve daha ileriye gitme mücadelesine desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bosna'nın, uluslararası alanda tanınmış statüsünün devam etmesi, toprak bütünlüğünün temin edilmesi, Dayton Anlaşması ile ortaya konulan Bosna'nın bütünleşik ve tek bir devlet olarak burada varlığı, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel önceliklerinden birisidir. Aynı şekilde Bosna Hersek'te ve diğer Balkan ülkelerinde de gördüğümüz, özellikle genç neslin Avrupa ülkelerine göç etmesi meselesinin de Balkan ülkeleri için önümüzdeki önemli tehditlerden birisi olduğunun farkındayız. Bunun için diyoruz ki, işte bu üniversite gibi eğitim kurumlarının, iş alemine hitap eden üretim merkezlerinin Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin içerisinde var olması, aslında Bosna'nın geleceğinin de garantisidir, gençlerin de Bosna'da tutulmasının, burada var olmasının garantisidir. Bu anlamda Bosna Hersek'in önemli kurumlarından birisi olarak gördüğüm bu üniversitenin giderek güçlenmesini, giderek çok daha kuvvetli bir hale gelmesini temenni ediyorum. Şu anda görev yapan bütün arkadaşlarımıza, genç öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum.”

Dünyanın büyük çatışmaların, büyük zorlukların, büyük türbülansların bulunduğunu zor bir dönemden geçtiğini ve insanlık tarihinin en kırılgan dönemlerinden birisinde olunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, insanların üzerine düşen sorumluluğun, dünyadaki bu kırılganlıkları mümkün olduğunca azaltmak ve dünyada hakkaniyetle, adaletle yaşanabilecek bir dünyayı kurabilecek imkanları teşhis etmek olduğunu belirtti.

“Temel hedefimiz, Balkanlarda istikrarın sağlanmasıdır”

Kurtulmuş, bugün dünyanın birçok yerinde gerilimlerden bahsedildiğini ve bazı yerlerde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığının görüldüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halen birtakım gerilim potansiyelleri yaşayan Balkan coğrafyasında da Türkiye olarak bizim temel hedefimiz, Balkanlarda istikrarın sağlanmasıdır. Bunun için Bankaların hem ırk hem din hem de kültürel ve mezhebi farklılıklarının korunmasına, bütün Balkan milletlerinin, eşit ve özgür milletler olarak bu coğrafyada yaşamalarına, aralarındaki farkı mümkün olduğu kadar müzakereyle, karşılıklı rızayla oturup konuşarak halletmelerine inanan bir ülkeyiz. Bu bağlamda bir kez daha ifade ediyorum. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de sonuna kadar savunuyoruz. Ayrıca Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimin de bir an evvel sonlandırılması, orada devam eden gerilimin de Bosna Hersek ile ilgili bir mesele olmadığını başından beri ifade ediyoruz.”

“Bu hastalıktan dünyanın kurtulabilmesi lazım”

Göçmen tartışmalarıyla başlayan bir büyük tehlikenin de İslam düşmanlığı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, İslam düşmanlığının “ötekine tahammül edemeyen” Batılı zihniyetin dışa vurumundan ibaret olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, “İslam düşmanlığı, sadece Müslümanlara karşı geliştirilen bir siyaset değil, aynı zamanda Batı toplumlarını içten içe çürüten, Batı'nın mutedil ve makul ana damarlarını körelten, zehirleyen çok tehlikeli, çağdaş bir hastalıktır. Bu hastalıktan dünyanın kurtulabilmesi lazım.” ifadesine yer verdi.

"Gazze'deki katliamın sorumluları uluslararası mahkemeye çıkacak, yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında kendisi konuşurken dahi onlarca bebeğin, kadının ve yaşlıların ve masum insanların öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'de yaşananlarla birlikte insanlığın suç defterinin açıldığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Üç şey üzerinden yakın tarihimizi anlatmaya çalışacağım, Auschwitz, Srebretnitsa ve Gazze. Auschwitz'de 20. yüzyılın en büyük katliamı, en büyük soykırımlarından birisi yaşanmıştı. Maalesef o zaman Avrupa'da faşistler, Naziler tarafından toplama kamplarına alınan Yahudiler ve Çingeneler hem de 'medeni Avrupalıların' gözleri önünde cayır cayır o fırınlara atılmışlardı. Gel zaman git zaman tarih değişti insanların tavrı hiç değişmedi. Burada ben üç kere o törenlere katıldım, her katıldığımda o Srebrenitsalı insanların çığlıklarını içimde hissettim. Srebrenitsa'da dünyanın, modern batının gözü önünde hem de 20. yüzyılın sonuna doğru 9 bine yakın Boşnak kardeşimiz Auschwitz'de ne yapıldıysa aynısı yapılarak katledildi. Ne yazık ki insanoğlu yine aynı tavrı gösterdi. Bir kısmı görmezden geldi at gözlüklerini taktılar; ne oluyor, ne bitiyor hiç duymadılar, görmediler, anlamadılar. Bir kısmı 'Ama onlar da…’ diyerek zalime karşı zalimin yanında durarak birtakım mazeretler üretmeye kalktılar. Her ikisinde de uluslararası camia dediğimiz şey, topyekun sınıfta kaldı."

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bazı ülkelerin olayları görmezden geldiğini bazılarının ise buna tepki gösterdiğini anımsattı.

Gazze'de 2 milyon 300 bin insanın her taraftan kuşatıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyada böylesine asimetrik güç kullanımı hiçbir yerde görülmemiştir. 10 bine yakın insan 26 gün içerisinde hayattan koparılmış; hastaneleri bombalanmış, elektrikleri yok, suları yok, yiyecekleri yok. İnsanlar artık ağır yaralı olanlara bakamıyorlar bile, bir kenara bırakılıyor, 'Nasıl olsa ölecek' diye. Böyle bir tavır içerisinde yine dünyada aynı tavırlar sergileniyor. Bir kısmı zalimin yanında yer alıyor, 'Ama onlar da…’ diye başlıyor söze, bir kısmı hiç görmüyor. Ne yazık ki bir kısmı da bu utancın ortağı oluyor. Çok şükür dünyanın dört bir tarafında ise çok farklı kültürlerden, çok farklı dinlerden insanların içerisinde insaf sahibi, vicdan sahibi olanlar 'Yeter bu kadar olamaz, bu kadar insanlık dışı bir şey olamaz, bu kadar çok insanlık düşmanı bir saldırı olamaz.' diyorlar.

Aynen Auschwitz meselesine karşı çıkan, insanlık cephesinde duranlar olduğu gibi, aynen Srebrenitsa'da mazlumların safında duranlar olduğu gibi çok şükür bugün Gazze meselesinde de insanlık safında duran, sayıları çok olmasa da oldukça fazla insan vardır. İşte bu üç mesele modern çağlarda bizim gördüğümüz en büyük insanlık vahşetleridir. Şunu da çok açık söylüyorum. Beylerin ayarlarının ne kadar bozulacağını da biliyorum… Nasıl Auschwitz ve Srebtenitsa için oradaki kasaplar, uluslararası insan suçları mahkemelerine çıkmış ve bunun bedelini ödemişlerse bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka ama mutlaka uluslararası ceza mahkemesine çıkacak, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. Bu katliama sesini çıkarmayanlar da göz yumanlar da hesap vereceklerdir."

"Birleşmiş Milletler dünyada artık hiçbir savaşı sonlandırabilme kabiliyetine sahip değildir"

Birleşmiş Milletler'in dünyadaki sorunlar karşısında çözüm üretemediğini ifade eden Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler dünyada artık hiçbir savaşı sonlandırabilme, hiçbir insan yapımı meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip değildir. BM, ne göç meselesini çözebilir ne küresel ısınma meselesini çözebilir ne dünyadaki açlık kıtlık meselesini çözebilir ne de Afrika'daki kitlesel yoksulluk meselesini çözebilir. Çünkü sistem bunun üzerine kurulmamıştır. Sistem kim güçlüyse onun sözünün hakim olması üzerine kurulmuştur. Bu sistem yürümez." dedi.

Programa, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.