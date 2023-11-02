Los Angeles'ta "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" düzenlenecek

Seçkin Türk yapımlarının gösterileceği "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri", ABD'nin Los Angeles kentinde 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Abone ol

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteklediği, dijital platform GAİN'in ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikle, televizyon ve sinemanın evrensel dilini kullanarak Türk hikayelerinin küresel sahnede tanıtılması hedefleniyor.

Los Angeles'taki Sony Stüdyoları'nın ev sahipliği yapacağı 2 günlük programda, seçkin yapımların gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı zihinlerin bağlantı kuracağı paneller de yapılacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve mirasını yansıtan "Atatürk" filminin dünya prömiyeriyle açılış yapacağı etkinliğe, filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin katılacak.

Organizasyonun ikinci gününde ikinci sezonu ile GAİN'de yayınlanacak "Şahsiyet" dizisinin ikinci sezonunun ilk bölüm gösterimi gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy'un yapacağı organizasyonda Engin Altan Düzyatan, Meryem Uzerli, Kerem Bürsin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Mehmet Okur ve Yeliz Okur'un da arasında bulunduğu isimler de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Elif Zorlu Tapan, "Türk yapımlarını Hollywood'un kalbine taşımak, Los Angeles'ta bulunan izleyicileri Türkiye'nin sanatsal ifadelerini keşfetmeye davet etmek, sinema ve televizyonun büyüsünü kutlarken kültürel alışverişi teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Barbaros Tapan, "Bu etkinlikleri yalnızca sinema ya da televizyonun kutlanması olarak görmemeliyiz. Bu birliktelikler sinemanın evrensel diliyle toplumun itici güçleri olarak da görev yapıyor, diyaloğu teşvik etmek için güçlü platformlar yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.