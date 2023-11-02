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Babasının mezarından çiçek çalan hırsıza not bıraktı: Helal etmiyorum

Babasının mezarından çiçek çalan hırsıza not bıraktı: Helal etmiyorum

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde bir mezarlıkta meydana gelen olayda babasının mezarından çiçeklerin çalınmasına kadın tepki gösterdi.

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Babasının mezarına not bırakan kadın Emine B., çiçekleri çalan şahsa öfke püskürdü.

'Helal etmiyorum'

Mezara konulan notta şu ifadeler yer aldı: "Babamın mezarından çiçek çalan karaktersiz ne ölün rahat uyusun ne de sen, asla helal etmiyorum". Mezara konulan notu okuyan bir vatandaş, "Çiçeklerin çalınması da, bu yazının yazılması da doğru değil. İlk defa gördüm böyle bir şey" diyerek tepki gösterdi.

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