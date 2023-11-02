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Burdur’da tadilat yaparken çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Burdur’da tadilat yaparken çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Burdur’da çatı tadilatı yaptığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düşen sac ustası hayatını kaybetti.

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Olay, Burdur merkez Sala köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan büyükbaş hayvan ahırının çatısında tadilat yapan sac ustası Selami Sağlık (38) çalıştığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düşüp ağır yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Selami Sağlık, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sağlık, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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