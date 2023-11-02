Elektrikli araç almayı düşünenler dikkat1 Yıl sonu şarj istasyonu hedefi belli oldu

Türkiye’de her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşüyor. Son zamanlarda hızla artan elektrikli araç satışlarıyla beraber şarj istasyonları da hızla kurulmaya devam ediyor. Türkiye’de Eylül ayı sonu itibarıyla 51 bin 219 bin elektrikli otomobil sayısına ulaşılırken Türkiye genelinde şuanda 8 bin 861 adet şarj noktası bulunuyor.

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Her geçen gün artan elektrikli araç kullanımı şarj istasyonları yatırımlarının artmasını sağlıyor. Elektrik araç kullanımının giderek yaygınlaşması güç noktalarının da artmasını sağlıyor. Bu alandaki yeni teknolojiler elektrikli araç ve şarj istasyonları fuarında tanıtıldı.

Fuarda konuşan AVERE Türkiye Elektro-Mobilite Derneği Başkan Yardımcısı Haluk Sayar, “ Eylül ayının sonuna baktığımızda her satılan 100 aracın 14 tanesi elektrikli araç. Sene sonunda 200 bin elektrikli aracı şarj edecek bir alt yapıya sahip olacağız. Şu anda ülkemizde 145 tane elektrikli araç şarj operatörü bulunuyor” dedi.

“Yıl sonu 200 bin elektrikli aracı şarj edebilecek alt yapıya sahip olacağız”

Fuara büyük bir ilgi olduğunu belirterek Haluk Sayar "Fuarda çok fazla yerli yatırımcı var fakat bunun yanı sıra yabancı yatırımcılarda burada. Türkiye’deki elektromobilite pazarı yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor. Çünkü elektrikli araçlar her geçen gün katlanarak artıyor. Özellikle Eylül ayının sonuna baktığımızda her satılan 100 aracın 14 tanesi elektrikli araç. Dizel araçlarla hemen hemen eşit sayıda elektrikli araç satışı var. Bu gelişmeler tabi ki elektrikli araç şarj pazarına da yansıyor. Fuarda şuanda 140 firma bulunuyor. Sene sonunda 200 bin elektrikli aracı şarj edecek bir alt yapıya sahip olacağız. Şu anda 145 tane elektrikli araç şarj operatörü bulunuyor. Kurulum açısında Türkiye’nin batısında yoğunluk vardı ama artık doğuya doğruda bu istasyonlar hızla açılmaya başladı” şeklinde konuştu.

“Türkiye şarj istasyonu konusunda Avrupa’da önde giden ülkelerden”

Bir elektrikli şarj istasyonu üreticisi firmanın Genel Müdürü Berkay Somalı, “Fuar bizim için çok hareketli başladı. Yerli ve yabancı katılımcıların ilgisi bu sektöre fazla. Biz şirket olarak elektrikli araç şarj ağı operatörlerinden birisiyiz. Türkiye’nin lisanslı firmasıyız. Yaklaşık bine yakın şarj ünitemizle elektrikli araç şarj hizmeti vermekteyiz. Bu sene sonu ile beraber 81 ilde hizmet veriyor olacağız. Hem hızlı şarj olarak hem de yavaş şarj noktalarımızla bütün elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vereceğiz. Şarj istasyonlarını siteler ofisler alışveriş merkezleri dinlenme tesisleri lokanta gibi yerlerde kuruyoruz. Bunların yanı sıra oto yollarda da var olmaya başlıyoruz. Biz şuana kadar bin istasyonluk bir yatırım yaptık. Bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 bin noktada şarj hizmeti vermeyi planlıyoruz. Türkiye elektrikli sayısıyla şarj istasyonunu kıyasladığımızda Avrupa’da önde giden ülkelerden birisi. Ülkemizde her 3 araca 1 tane halka açık şarj istasyonu düşüyor. Avrupa’da bu sayı ortalama 13 araca 1 istasyon seviyesinde. Şuanda Türkiye’de elektrikli şarj istasyonu sayısı elektrikli araç sayısından oran olarak önde gidiyor” ifadelerini kullandı.