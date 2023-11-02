Bayern Münih'te sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, Galatasaray maçında yok

Almanya Kupası'na ikinci turda 3. lig ekiplerinden Saarbrücken’e 2-1 yenilerek elenen Bayern Münih'e bir kötü haber de Matthijs de Ligt'ten geldi. Karşılaşmanın 25. dakikasında dizinden sakatlanarak yerini Konrad Laimer'e bırakan Hollandalı stoperin en az 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Bayern Münih, Galatasaray ve Borussia Dortmund maçları öncesi kötü bir haber ile sarsıldı. Son dönemde sakatlık kriziyle boğuşan Bayern Münih'te bir büyük şok daha yaşandı.

Üçüncü lig takımı Saarbrücken'e karşı alınan 2-1'lik yenilginin yanında Hollandalı stoper Matthijs de Ligt sakatlandı. İç bağlarında bir sakatlık yaşayan De Ligt'in ilk belirlemelere göre sağ dizinden sakatlandığı ve en az 4-6 hafta oynayamayacağı belirlendi.

"Son derece acı verici"

Saarbrücken'e karşı oynanan maçın 24. dakikasında darbe almadan sakatlanan De Ligt hakkında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund ve Galatasaray'a karşı üst üste iki kritik maça çıkacak Bayern Münih'te sağlıklı tek stoper Kim Min-Jae kaldı.

Dayot Upamecano'nun da sakat olması nedeniyle Saarbrücken'e karşı Thomas Tuchel, Joshua Kimmich'i stopere kaydırdı ve üçlü savunmaya döndü.

Bu taktikle ilgili gelen soruya Tuchel, "Takım içinde daha önce stoper oynayan tek oyuncu Kimmich'ti. Ayrıca, üçlü stoper oynadık. Çünkü bu oyuncuların karakterlerine daha çok uyan bir sistem" açıklamasını yaptı.

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23:00'te temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.