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Samsun'da 2 kişiyi öldürmüştü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da 2 kişiyi öldürmüştü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 2 kez müebbet hapis ve 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 11 ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül,HasanKol, Hakan Ö., Emirhan Başkan ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Teşkilat başkanı olduğu öğrenildi

Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. YaralılardanHasanKolise kaldırıldığı özel hastanedehayatınıkaybetti. Silahlı saldırıdahayatınıkaybeden Ali Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı, yaralılardan Emirhan Başkan'nın ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Olayla ilgili tutuklanan Emirhan Başkan ile Murat A. ve Erkan İ. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Emirhan Başkan, Hasan Kol ve Ali Akgül'ü öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis, Hakan Ö.'yü öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 6 ay, Ercan S.'yi yaralamaktan, 1 yıl 15 ay, silahtan 1 yıl 6 ay, ve 1000 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Murat A. ve Erkan İ. ise beraat ettiler.

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