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Marka Konferansı 2023 İstanbul'da başladı

Marka Konferansı 2023 İstanbul'da başladı

'Marka Konferansı 2023' Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. MARKA Konferansı, Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirleri ortaya çıkarmayı ve iş dünyasının geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

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Konferans, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye’nin gelecek yüzyılına ışık tutma hedefiyle düzenleniyor. Konferans kapsamında alanında uzman isimler, Türkiye’nin önde gelen şirket temsilcilerinin katıldığı oturumlarda konuşmacı olarak yer alıyor. Bir fikir platformu olma özelliği taşıyan organizasyona 2 gün boyunca bin 500’den fazla iş insanının katılması bekleniyor. Aynı zamanda ortaya çıkacak yenilikçi fikirler ile iş dünyasının geleceğine katkı sağlanması hedefleniyor.

‘‘Konferansta çıkacak fikirler iş dünyamıza yön veriyor, geleceğe hazırlıyor’’

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı ve MARKA Konferansları Kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör ‘Kırmızı Çizgimiz Cumhuriyetimiz’ isimli oturumda konuştu. Şengör yaptığı konuşmada ‘‘Konferansta çıkacak fikirler iş dünyamıza yön veriyor, geleceğe hazırlıyor. Fırsatları ve tehditleri görüyoruz. Toplumu yükseltebilecek konuları izliyoruz ve inceliyoruz’’ dedi.

2000 yılından beri Marka Konferansı’nı düzenlediklerini ifade eden Şengör, ‘’Bu sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olması sebebiyle çok özel bir sene. Önümüzdeki yüzyılımızı hayal eden bir içerik hazırladık. Misyonumuz iş dünyasını geliştirmek ve iş dünyamıza ilham vermek. 60’ın üzerinde fikir lideri var. Türkiye’nin önde gelen markalarının üst düzey temsilcileri konferansa katılıyor. Marka Konferansı coğrafyamızın uluslararası fikir platformu olarak da anılıyor. İkinci yüzyılımıza iş dünyamızı hazırlama misyonumuzu çok önemsiyoruz’’ şeklinde konuştu.

MARKA Konferansı ile iş dünyasının geleceğine geniş bir perspektiften baktıklarını, fırsatları ve riskleri masaya yatırdıklarını anlatan Şengör, “Hepimizin en önemli ortak değeri Cumhuriyetimiz. Tarafsız özgür ve cesur fikirleri konuşacağız; bu alışkanlığımız hiç değişmeyecek. Çünkü Cumhuriyetimiz kırmızı çizgimiz” diyerek sözlerini noktaladı. 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyonda bin 500’ü aşkın iş insanı ve fikir lideri bir araya geldi. 2000 yılında düzenlenmeye başlayan MARKA Konferansı’nın değişmeyen moderatörü BJ Cunningham konferanstaki konuşmasında, “Türkiye bir şeyi başarmak istediğinde, sadece onu başarmakla kalmaz; aynı zamanda onu yeniden tanımlar. Öyle derinlikli bir hikâye yazalım ki; insanlar tarih kitaplarını karıştırırken durup bunu okusunlar” diyerek Türk iş dünyasına seslendi.

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