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Manisa'da çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu

Manisa'da çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çalınan hafif ticari aracı biri 13 diğeri 15 yaşında iki çocuğun çaldığı tespit edildi.

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Çalıntı araç bir zeytinlikte terkedilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 BFV 181 plaka sahibinin beyaz renkli Volkswagen Caddy aracının çalınmasıyla ilgili başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İki şüpheli çocuk gözaltına alındı

Hacı İshak Mahallesi'nde meydana gelen çalıntı araç olayına dair çalışmalar sonucunda, çalınan aracın Efendi Mahallesi 263. Sokakta bir zeytinlik alan içerisinde bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili M.C.K. (13) ve B.Y. (15) adlı iki şüpheli çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerle ilgili tahkikat başlattı.

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