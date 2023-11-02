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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'acil' uyarı!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'acil' uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul halkına önemli bir uyarıda bulundu. İmamoğlu İstanbul’un ciddi bir kuraklık sorunu olduğunu ifade ederek halkı tasarrufa davet etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medya platformu X'teki sayfasından bir video paylaşarak İstanbul’un kuraklık problemi olduğunu açıkladı.

"İstanbul ciddi bir sorunla karşı karşıya"

İmamoğlu vatandaşı su tasarruffuna davet ederken “İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum.” diye yazdı.

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