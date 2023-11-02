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Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç futbolcu Yakup Arda Kılıç ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bundan sonraki futbol kariyerine Beşiktaş'ta kanat mevkiinde görev alacak.

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Beşiktaş, genç futbolcu Yakup Arda Kılıç ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yakup Arda Kılıç kimdir?

Yakup Arda Kılıç, 4 Ocak 2005 yılında İstanbul'da doğdu. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kanat mevkiinde görev almaktadır. Futbola 15 Ekim 2014 tarihinde Dikilitaş kulübünde başladı.

Arda Kılıç 20 Şubat 2015 tarihinde Beşiktaş altyapısında transfer oldu. Alt yapının çeşitli kategorilerden Futbol oynadıktan sonra 24 Ekim 2023 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Arda Kılıç ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Raşid Gezzal'ın yerine girerek çıktı.

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