BIST 7.673
DOLAR 28,35
EURO 30,21
ALTIN 1.807,76
HABER /  SPOR

Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Rodrygo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Abone ol

La Liga ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine uzattı.

İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid'in son sezonlarda kazandığı birçok şampiyonlukta belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

Real Madrid kariyerinde 179 maç oynayan 22 yaşındaki oyuncu, 39 gol ve 30 asistlik performansa imza attı. Rodrygo, Real Madrid forması ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de yaşandı! Dengesini kaybetti, acı haber
Mersin'de yaşandı! Dengesini kaybetti, acı haber
Tarihi surlarda meydana gelen şüpheli ölümde 1 gözaltı kararı verildi
Tarihi surlarda meydana gelen şüpheli ölümde 1 gözaltı kararı verildi
Sultangazi'de kısa süreli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sultangazi'de kısa süreli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Esenyurt'ta düzensiz göçmen operasyonu: 512 kişi yakalandı
Esenyurt'ta düzensiz göçmen operasyonu: 512 kişi yakalandı
BUDO'ya yüzde 20 zam geldi! İşte yeni tarife
BUDO'ya yüzde 20 zam geldi! İşte yeni tarife
Rusya BM temsilcisinden İsrail'in meşru müdafaa iddiasıyla ilgili tokat gibi sözler
Rusya BM temsilcisinden İsrail'in meşru müdafaa iddiasıyla ilgili tokat gibi sözler
İzmir'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!
İzmir'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Manisa'da çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu
Manisa'da çocukların çaldığı araç zeytinlikte bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 512 düzensiz göçmen yakalandı, 41 ev sahibine para cezası uygulandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 512 düzensiz göçmen yakalandı, 41 ev sahibine para cezası uygulandı
Bursa'da yasak aşk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Şüpheli telefonda bunları araştırmış
Bursa'da yasak aşk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Şüpheli telefonda bunları araştırmış
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı