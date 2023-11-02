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Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı

Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kentte trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17:50 itibariyle yoğunluk yüzde 90 seviyesine ulaştı.

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Türkiye kışın etkisi altına girdi. Aşırı sıcaklıkların yerini artık serin havalar aldı. Kasım ayına girilmesiyle birçok bölgede sağanak yağış görülmeye başladı. İstanbul'da ani bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Trafik yoğunluğu arttı

Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar kaçınılmaz oldu. Megakent'in birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 90'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 90'lara çıktı.

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.

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