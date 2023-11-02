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Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü

MERSİN'de veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni, alacak-verecek meselesinden tartıştığı köpek sahibi müşterisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı.

Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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