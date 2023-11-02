Netanyahu: Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

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İsrail'in üç haftayı aşkın süredir katliam gerçekleştirdiğ Gazze'de 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 kişi şehit oldu, en az 32 bin kişi yaralandı.

Uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına rağmen katliamlarına devam eden İsrail, Gazze'ye karadan saldırmaya hazırlandığını duyurdu, geçtiğimiz günlerde de harekete geçti. Ancak işgalci İsrail askerleri, burada çok güçlü bir direnişle karşılaştı. Alınan kayıplar İsrail ordusunda ve Meclisinde de ciddi moral bozukluğuna sebep oldu.

"Acı kayıplarımız var"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, kayıplarına dair itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

Bm'den ateşkes için çağrı

BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.