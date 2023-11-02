BIST 7.664
DOLAR 28,37
EURO 30,22
ALTIN 1.810,38
HABER /  DÜNYA

Netanyahu: Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

Netanyahu: Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

Abone ol

İsrail'in üç haftayı aşkın süredir katliam gerçekleştirdiğ Gazze'de 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 kişi şehit oldu, en az 32 bin kişi yaralandı.

Uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarına rağmen katliamlarına devam eden İsrail, Gazze'ye karadan saldırmaya hazırlandığını duyurdu, geçtiğimiz günlerde de harekete geçti. Ancak işgalci İsrail askerleri, burada çok güçlü bir direnişle karşılaştı. Alınan kayıplar İsrail ordusunda ve Meclisinde de ciddi moral bozukluğuna sebep oldu.

"Acı kayıplarımız var"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, kayıplarına dair itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

Bm'den ateşkes için çağrı

BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı
Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak! 150 bin...
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak! 150 bin...
İsrail Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu, ilan attı
İsrail Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu, ilan attı
Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü
Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü
AK Parti'li Yayman: Muhalefetin, kutlamalarla ilgili yalan siyaseti boğazın serin sularına gömüldü
AK Parti'li Yayman: Muhalefetin, kutlamalarla ilgili yalan siyaseti boğazın serin sularına gömüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı Caparov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı Caparov ile görüştü
Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya: “İsrail'in meşru müdafaa hakkı yoktur”
Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya: “İsrail'in meşru müdafaa hakkı yoktur”
Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Balıkesir OSB Yolu 3. kısım çalışmaları başladı, şehir trafiğini rahatlatacak
Balıkesir OSB Yolu 3. kısım çalışmaları başladı, şehir trafiğini rahatlatacak
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
Evleneceklere 2 yıl ödemesiz kredi teklifi TBMM'de
AFAD'ın deprem simülasyon tırı Kırşehir'e gönderilecek
AFAD'ın deprem simülasyon tırı Kırşehir'e gönderilecek