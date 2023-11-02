Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.Abone ol
Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor. Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için hac kayıtları tamamladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz." paylaşımı sonrası gözler kuraya çevrildi. Heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Hac kuraları çekildi: 83 bin 430 hacı adayı hak kazandı
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.
Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.
Öte yandan, Suudi Arabistan makamlarınca Türkiye'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor.
Kesin kayıtlar 6-24 Kasım'da
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 6-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.