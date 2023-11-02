İsrail, Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden tüm yolları kapattı

Gazze Enformasyon Bürosu Müdürü Salama Maruf, "İsrail ordusu, 'Al-Rashid Caddesi' ve sahil yolu da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden tüm yolları kapattı" açıklamasını yaptı.

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Gazze Enformasyon Bürosu Müdürü Salama Maruf, "İsrail ordusu, 'Al-Rashid Caddesi' ve sahil yolu da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden tüm yolları kapattı" açıklamasını yaptı.

Maruf, "Taraflara acil çağrıda bulunuyoruz. Yaralıları kuzeyden Refah geçişine aktarmak için insani koridor oluşturulması gerekiyor" dedi.

İsrail'in katliamlarında 9 bin 61 kişi şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bu yana öldürülenlerin sayısı 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e yükseldi, en az 32 bin kişi de yaralandı.