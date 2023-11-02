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ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde, tutsakların dışarı çıkarılması için çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e ise en büyük destek ABD'den geliyor.

İsrail'e desteğini her seferinde dile getiren ABD Başkanı Joe Biden'ın, son günlerde söyleminde değişikliğe gitmeye başladığı görülüyor.

Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımın sağlanması gerektiğini söyleyen Biden'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Biden, 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuştu.

Haham ateşkes çağrısı istedi

Kendini "haham" olarak tanıtan Jessica Rosenberg adlı kadın, Biden'ın sözünü keserek İsrail-Filistin çatışmasının sonlanması için "ateşkes çağrısı" yapmasını istedi.

"Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var"

Biden, bunun üzerine "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." dedi.

"Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusuna Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek, "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını verdi.

"Bu İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık bir durum"

Salondaki kalabalık tarafından susturulmaya çalışılan Rosenberg, Biden'e "Sorumu yanıtlamanızı çok isterim." dedi.

Biden ise "Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık bir durum. Bu tartışmada Filistin ve Yahudi tarafının duygularını tamamen anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Biden'ın Hamas'ın tuttuğu esirlerden bahsettiğini açıkladı

Beyaz Saray yetkilileri daha sonra Biden'ın konuşmasında bahsettiği "tutsaklardan" kastının Hamas tarafından tutulan rehineler ve insani yardım olduğunu açıkladı.

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