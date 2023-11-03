BIST 7.664
DOLAR 28,35
EURO 30,14
ALTIN 1.810,06
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı

Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 6. haftasında evinde Olympiacos’u 79-77 mağlup etti.

Abone ol

THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 mağlup etti.

Pierre'in üst üste üç sayılık atışlarıyla maça başlayan Fenerbahçe, bu oyuncusundan 9 sayılık katkı aldığı ilk 2 buçuk dakikalık bölümde skoru 11-1 yaptı.

Savunmada etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, hızlı hücumlardan da boş dönmeyerek farkı daha da açtı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in 14 sayı attığı ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü Fenerbahçe Beko 38-22 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

İkinci yarıya Olympiakos hızlı başladı. Fenerbahçe Beko'nun 2 sayı kaydettiği ilk 4 dakikada, Yunanistan temsilcisi 10-2'lik seri yakalayarak skoru 48-43'e getirdi. Çeyreğin kalanında Olympiakos farkı 1 sayıya kadar indirirken, son çeyreğe de 58-57'lik skorla girdi.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Wilbekin'in 3 serbest atışta isabet bulmasıyla fark 4 sayıya yükseldi: 65-61. Son bölümde üst üste fauller neticesinde Johnathan Motley bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı.

Bitime 2 dakika 24 saniye kala Olympiakos ilk kez aradaki farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 74-74. Molanın ardından üst üste 2 hücumda Papagiannis ile sayıyı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 79-74'e getirirken Peters'ın üç sayılık atışıyla fark yeniden 2'ye indi: 79-77. Her iki ekip de son hücumdan boş döndü ve Fenerbahçe Beko parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 6. maçlar sonunda 5. galibiyetini elde ederken Olympiakos ise 3. yenilgisini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları: İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik
Kassam Tugayları: İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!
TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!
Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi
Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç zincirleme kazaya karıştı
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç zincirleme kazaya karıştı
Hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Tunus’ta İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın onaylanması için gösteri
Tunus’ta İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın onaylanması için gösteri
Lübnan Hizbullahı: Güneydeki İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık
Lübnan Hizbullahı: Güneydeki İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık
ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı