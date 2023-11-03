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Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var

Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var

MUĞLA güne depremle uyandı. Datça ilçesinde sabah saat 06:55'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan son dakika açıklama var...

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Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.55 sıralarında merkez üssü Akdeniz olan, yerin 11.22 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

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