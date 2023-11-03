102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti

102 yardım tırı daha Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçiş yaptı. Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana geçen yardım tırı sayısının 374'e ulaştı.Abone ol
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor.
Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi’ne yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor.
102 yardım tırı daha geçti
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha geçtiği aktarıldı.
Tırların su, gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi taşıdığı aktarılan açıklamada Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine izin verilmediği belirtildi.
21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 374 yardım tırının geçtiği aktarıldı.