İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü

İsrail- Filistin krizi sürerken Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. TRT ekibi Nablus'tan başka bir bölgeye geçmek zorunda kaldı.

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İsrail- Filistin savaşı sürerken Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Ahmet Bağış, bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

Saldırının ardından yaşadığı olayı anlatan Öztürk, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimlerle hedef alındıklarını söyledi.

Şu ana kadar 33 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibariyle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybeden gazetecilerin 28’inin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 1’inin Lübnanlı olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 8 gazetecinin yaralandığı ve 9 gazetecinin ise ya kayıp ya da gözaltında olduğu ifade edildi.