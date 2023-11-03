İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi

İYİ Parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapan Murat İde'nin görevine son verildi. Murat İde de şok oldu. Genel Merkez'de birçok yöneticinin sekreterinin işine son verilirken, bazı yöneticilerin de sekreterleri değiştirildi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde moraller çok bozuk...

Abone ol

İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifalarının alınmasından sonra partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener’in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde'nin de görevine son verildi. Öte yandan aynı gün 6 çalışanın partiyle ilişiği kesildi. Bazı parti yöneticilerinin de sekreterleri değiştirildi.

İlk günden bu yana Akşener'in yanındaydı

Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapan Murat İde, İYİ Parti’nin kurulduğu 5 Ekim 2017’den bu yana Akşener’in basın müşavirliği görevini yürütüyordu. Çalışmaları partililer tarafından da takdir edilen Murat İde’nin bu akşam müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti yöneticileri ve çalışanları arasında da şaşkınlık yarattı.

Murat İde: Nedenini ben de bilmiyorum

Murat İde, Öztürk'ün sorusu üzerine partideki görevinden ayrıldığını doğruladı. Bunun nedeni konusunda bilgiye sahip olmadığını kaydeden İde, “Hayırlı olsun” dedi.

Genel merkezde moraller bozuk

Partide bazı genel başkan yardımcılarının bilgileri dışında sekreterlerin işine son verilmesi ya da görev yerlerinin değiştirilmesi de çalışanları huzursuz etti. Bir yetkili “Genel Merkez’de moraller son derece bozuk. Çalışanları huzursuz” dedi.