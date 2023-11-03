İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
İYİ Parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapan Murat İde'nin görevine son verildi. Murat İde de şok oldu. Genel Merkez'de birçok yöneticinin sekreterinin işine son verilirken, bazı yöneticilerin de sekreterleri değiştirildi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde moraller çok bozuk...Abone ol
İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifalarının alınmasından sonra partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener’in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde'nin de görevine son verildi. Öte yandan aynı gün 6 çalışanın partiyle ilişiği kesildi. Bazı parti yöneticilerinin de sekreterleri değiştirildi.
İlk günden bu yana Akşener'in yanındaydı
Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapan Murat İde, İYİ Parti’nin kurulduğu 5 Ekim 2017’den bu yana Akşener’in basın müşavirliği görevini yürütüyordu. Çalışmaları partililer tarafından da takdir edilen Murat İde’nin bu akşam müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti yöneticileri ve çalışanları arasında da şaşkınlık yarattı.
Murat İde: Nedenini ben de bilmiyorum
Murat İde, Öztürk'ün sorusu üzerine partideki görevinden ayrıldığını doğruladı. Bunun nedeni konusunda bilgiye sahip olmadığını kaydeden İde, “Hayırlı olsun” dedi.
Genel merkezde moraller bozuk
Partide bazı genel başkan yardımcılarının bilgileri dışında sekreterlerin işine son verilmesi ya da görev yerlerinin değiştirilmesi de çalışanları huzursuz etti. Bir yetkili “Genel Merkez’de moraller son derece bozuk. Çalışanları huzursuz” dedi.
İYİ Parti'de 'istifa' kavgası! Zaten AK Parti'ye yakındı...
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “derin görüş ayrılıkları” gerekçesiyle partisinden istifa etti. Parti kaynakları Hatipoğlu’nun istifasının sürpriz olmadığını söylerken, “kendisinin AK Parti’ye daha yakın görüşte olduğunu” belirtti. Bazı partili isimler, “Resmen Cumhur’a milletvekili hediye ettik. Milletvekili adaylarını belirleyen ekip sorgulanmalı” dedi. Hatipoğlu’nun “zengin olduğu için aday listesinde yer aldığı” savunulurken, milletvekili listeleri de yeniden tartışmaya açıldı. “Listelerin emeğe ve Türk milliyetçiliğine göre değil zenginliğine göre belirlendiğini” öne süren bazı isimler, bu nedenle birçok milliyetçi kökenli partilinin küstürdüğü görüşünde.