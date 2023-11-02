Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan bomba İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu açık ara önde
14 ve 28 Mayıs sonuçlarını doğru bilen Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, İstanbul anketi yaptı. Vatandaşlar "Önümüzdeki yerel seçimlerde kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istersiniz?"sorusuna açık ara Ekrem İmamoğlu cevabı verdi. İxte anketin sonuçları...
Son yapılan genel seçimlerde açıkladığı anket sonuçları ile gündem yaratan Sonar Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. SONAR Araştırma'nın 16-25 Ekim tarihleri arasında 25 ilde 88 ilçe ve köylerde 4 bin 221 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçları çıktı. İstanbul için Ekrem İmamoğlu ilk sırada çıkarken, AK Parti adayıyla ilgili kafalar karışık.
Vatandaşlar 'İstanbul'un sorunlarına hangi isim daha isabetli çözümler getirir?' sorusuna yüzde 31,6 ile Murat Kurum yanıtını verdi. 'Kimi İBB Başkanı olarak görmek istiyorsunuz' sorusuna ise vatandaşlar yüzde 37,2 ile Ekrem İmamoğlu dedi.
SONAR Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da aday olması için ismi geçenler hakkında çok çarpıcı oranların olduğu bir anket yayımladı. Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenler arasında yapılan ankette eski bakanlardan Murat Kurum yüzde 31,6 ile seçmenin en çok tercih ettiği isim oldu.
Murat Kurum ilk sırada çıktı
Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusuna şu yanıtı verdi: