BIST 7.665
DOLAR 28,39
EURO 30,20
ALTIN 1.814,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü

 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 5'inci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde iddiaya göre temizlik yapan Z.B., apartmanın 5'inci katından düşerek ağır yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var
102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti
102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti
Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı
Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı
Kassam Tugayları: İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik
Kassam Tugayları: İsrail'in bir tank taburunu tamamen imha ettik
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı
TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!
TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!