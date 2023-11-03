BIST 7.665
DOLAR 28,39
EURO 30,20
ALTIN 1.814,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu öldü

TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu öldü

ÜMRANİYE'de otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki bir yayaya, otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken Edirne istikametinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşıya geçmeye çalışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yayaya çarpan araç ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ceset adli tıp kurumuna gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi
Foto Galeri Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Liverpoollu futbolcu Diaz'ın babasını kaçıranlar belli oldu
Liverpoollu futbolcu Diaz'ın babasını kaçıranlar belli oldu
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
44 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 176 gözaltı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
44 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 176 gözaltı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e fosfor bombası tepkisi: Yargılanması ve hapsedilmeli
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e fosfor bombası tepkisi: Yargılanması ve hapsedilmeli
Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var