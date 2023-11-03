BIST 7.674
DOLAR 28,39
EURO 30,19
ALTIN 1.813,54
HABER /  POLİTİKA

CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

CHP'nin 55 il başkanı, 38. Olağan Kurultayı öncesi, kurultay delegelerini temsilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, 55 il başkanıyla yaptığı toplantının ardından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 55 il başkanının 12'sinin çevrim içi katıldığını, hazırlanan metinde herkesin birleştiğini belirten Erkol, metinde imzası bulunan 55 CHP il başkanının genel kurul sürecinde iradelerini ortaklaştırdıklarını ifade etti.

Erkol, "CHP 38. Kurultayı'nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğiyle yeniden seçileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Tüzük kurultayı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, parti iç hukukunun, örgütlerin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini  yapılan toplantıda ifade ettiğini dile getiren Erkol, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurultaydan 20 gün içerisinde ya da birtakım teknik nedenlerle 1 Aralık tarihine sarkabileceği öngörülüyor, 1 Aralık tarihinde tüzük kurultayımız yapılacak. Bugüne kadar gelen teklifler örgütlerimize iletilecek. Örgütlerimizin önerileriyle kurultayımızda delegasyonumuz tarafından tüzüğümüzün yeni şekli benimsenecektir."

İl başkanlarının hedeflerinin, 2019'daki gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal demokrat belediyeciliğini başarıyla temsil eden yerel yönetici sayısını artırmak, hizmetlerini ülkenin her noktasına taşıma kararlılığı olduğunu belirten Erkol, "CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 il başkanı ve il örgütleri birleşerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

Destek metnini, 774 kurultay delegesinden oluşan 55 ilin il başkanları ile beraber Erzurum'dan 8, Kars'tan 4, Karaman'dan 2 ve Samsun'dan 5 delegenin imzaladığı bildirildi.

İlgili Haberler
CHP'li bir grup milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan bomba İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu açık ara önde
Foto Galeri Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan bomba İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu açık ara önde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
44 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 176 gözaltı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
44 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 176 gözaltı, 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e fosfor bombası tepkisi: Yargılanması ve hapsedilmeli
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e fosfor bombası tepkisi: Yargılanması ve hapsedilmeli
Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
Mardin'de şüpheli olay! 5'inci kattan otomobilin üzerine düştü
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
İYİ Parti'de moraller bozuk! Akşener'in en yakınındaki isim Murat İde'nin işine son verildi
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
MİT, PKK hücresinde 'aşk randevusu' verdi! Militan sevgilisiyle buluşmaya gelince öldürüldü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
İsrail şimdi de Türk gazetecilere saldırdı! TRT Haber ekibi ölümden döndü
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kadrosunu açıkladı! 'Pırıl pırıl CHP'liler...'
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Ersan Şen, Dilan Polat'a sahip çıktı, gazetecileri suçladı! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdiler
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var
Muğla'da deprem oldu! Çevre iler de sallandı! AFAD'dan açıklama var
102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti
102 yardım tırı Mısır'dan Gazze'ye geçti
Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı
Fenerbahçe EuroLeague’in 6. haftasında kazandı